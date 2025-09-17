در حاشیه جشنواره تابستانه فرهنگی و گردشگری استان، از پوستر دبیرخانه دائمی رویداد گردشگری «خشت تا خشت» رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در بازدید استاندار عنوان شد:این جشنواره ده روزه که در مرکز استان و ۱۰ شهرستان کرمان برگزار شده، با هدف معرفی ظرفیت‌های غنی گردشگری، فرهنگی و صنایع دستی استان میزبان بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است.

در این مراسم، استاندار کرمان از رالی تور گردشگری و همایش «کمپر و کاروان خشت تا خشت» نیز بازدید کرد و دبیرخانه دائمی رویداد گردشگری «خشت تا خشت» با هدف ایجاد مسیر گردشگری امن و معرفی کرمان به عنوان شهر دوستدار گردشگر رونمایی شد.