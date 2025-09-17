استاندار قزوین افزود : با وجود 4 هزار واحد صنعتی بزرگ، قزوین فرصت‌های توسعه بسیاری دارد که می‌تواند به تقویت جمعیت جوان و پایداری اقتصادی استان کمک کند.

وی هشدار داد که مهاجرت فزاینده جوانان به شهرها، به تهدیدی جدی برای ساختار جمعیتی استان تبدیل شده است.

استاندار ضمن اشاره به مشکلات زنان سرپرست خانوار، خواستار افزایش اعتبارات و تسهیلات برای این گروه از جامعه شد و تاکید کرد که باید نگاه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشیم.

نوذری ابراز نگرانی کرد که مددجویان، بخصوص در مسکن مهر، با مشکلات فراوانی مواجه هستند و هزینه‌های زندگی آن‌ها رو به افزایش است.

استاندار همچنین در خصوص سهم اعتبارات استان در ودیعه مسکن مددجویان، خواستار توجه بیشتر به این قشر شد.

نوذری، به ضرورت توجه به موضوع اورژانس اجتماعی استان اشاره کرد و گفت: این بخش نیازمند بازسازی و ترمیم است و به دلیل مداخلات اجتماعی و نیازهای موجود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.