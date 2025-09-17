به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما درخواست گروه‌های مختلف در هند برای خودداری دولت این کشور از همکاری اقتصادی با رژیم صهیونیستی. احزاب و شخصیت‌های مختلف در هند می‌گویند موافقتنامه اخیر با رژیم صهیونیستی همدستی در نسل کشی فلسطینیان است.

حدود ۱۰۰ نهاد حقوق بشری، احزاب سیاسی و شخصیت‌های مدنی در نامه‌ای سرگشاده به دولت هند، خواستار خروج فوری این کشور از معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه با اسرائیل شدند.

این گروه‌ها امضای این توافقنامه را «نشانه‌ای آشکار از همدستی هند در نسل‌کشی غزه و اشغال فلسطین» توصیف کرده و لغو تمام همکاری‌های دفاعی و تجارت تسلیحاتی با اسرائیل را خواستار شدند.

این معاهده در ۸ سپتامبر میان نیرمالا سیتارامان وزیر دارایی هند و بزالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل در دهلی نو امضا شد. وزارت دارایی هند هدف از این توافق را «تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاران» عنوان کرده است.

با این حال، امضاکنندگان نامه از جمله فدراسیون جوانان سراسر هند، اتحادیه مردمی آزادی‌های مدنی، مرکز پاسخگویی مالی و حزب کمونیست هند این توافق را «تقویت روابط اقتصادی با رژیمی که نظامی از اشغال، آپارتاید و خشونت ایجاد کرده» دانستند.

آنان هشدار دادند که غزه به ویرانه‌ای بدل شده و مردم آن، به‌ویژه کودکان، با گرسنگی و کمبود دارو روبه‌رو هستند، در حالی‌که حملات به کرانه باختری نیز ادامه دارد.

این گروه‌ها همچنین به گسترش روابط دفاعی هند با اسرائیل اشاره کردند و یادآور شدند که هند در دو سال اخیر به بزرگ‌ترین خریدار تسلیحات اسرائیل تبدیل شده است.