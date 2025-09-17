پخش زنده
تصادف یک دستگاه سمند و پژو پارس در کنارگذر اتوبان ذوبآهن فلاورجان هشت مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۱:۴۵ امروز به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.
عباس عابدی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری سمند و پژو پارس در محور فلاورجان به سمت گارماسه و در کنارگذر اتوبان ذوبآهن با یکدیگر برخورد کردهاند.
به گفته وی در این حادثه ۸ نفر شامل خانم و آقا در سنین ۱۸ تا ۶۲ سال و سه کودک (دو دختر ۴ و ۱۰ ساله و یک پسر یکساله) مصدوم و به بیمارستان امام خمینی فلاورجان منتقل شدند.