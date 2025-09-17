پخش زنده
آنیتا افروغ، کاراته کای نونهال کیش در مسابقات کاراته سبک شیتوریو قهرمانی کشور نایب قهرمان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آنیتا افروغ نماینده کیش در رده سنی نونهالان و در بخش کومیته انفرادی وزن ۴۰ کیلوگرم موفق شد نشان نقره این دوره از مسابقات را کسب کند.
این رقابتها در سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با حضور بیش از ۵۰۰ ورزشکار برگزار شد.
تیمهای همدان، مازندران و اصفهان رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.