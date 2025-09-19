به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،میلاد میری نماینده بنیاد علوی در شهرستان بیضاءگفت: با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان کم برخوردار و تشویق و ترغیب آنها به امر تحصیل در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در قالب پویش مهر علوی ۷۰۰ بسته نوشت افزار به این دانش آموزان در شهرستان بیضا اهدا شد.

او افزود : این بسته ها به ارزش 15 میلیارد ریال به همت بنیاد علوی ، همکاری و مشارکت گروه های جهادی و خیرین ، تهیه ، بسته بندی و در اختیار دانش آموزان کم برخوردار قرار داده شد.

نماینده بنیاد علوی در شهرستان بیضا بیان کرد : گروه های جهادی رضوان، امام رضایی ها و شهید اسماعیلی خدا دادی برای تهیه و توزیع بسته های نوشت افزار همکاری داشتند.