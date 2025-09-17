۵ پایگاه با تامین نیروی انسانی به زودی به ظرفیت اورژانس البرز افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان البرز گفت: در شش ماهه اول امسال ۲۶۵ هزار تماس تلفنی با اورژانس ۱۱۵ البرز گرفته شده و بیش از ۷۵ هزار مورد ماموریت توسط تیم‌های اورژانس پیش بیمارستانی در استان صورت گرفته است.

مهدوی ضمن تاکید بر تقویت و توسعه ناوگان و پایگاه‌های اورژانس در استان گفت: در حال حاضر ۹۷ واحد عملیاتی ،۱۴ موتور لانس، ۳ اوتوبوس آمبولانس، ۱ بالگرد و ۷۹ آمبولانس، در ۶۲ پایگاه اورژانس در سطح استان فعال هستند و ۵ پایگاه دیگر با تامین نیروی انسانی به زودی به ظرفیت اورژانس البرز افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه پوشش اورژانس البرز در شهرستان‌ها و جاده‌ها توسعه مناسبی داشته و حتی بالاتر از استاندارد کشوری است گفت: در دو شهرستان کرج و فردیس به دلیل تراکم جمعیت و بار ترافیکی نیاز است با تقویت بیشتر زیرساخت‌ها شاخص‌های اورژانس در این دو شهرستان بهبود یابد.

وی گفت: اورژانس البرز برای استمرار و ارتقای خدمات خود نیاز به جذب حدود ۲۰۰ نفر نیروی انسانی دیگر دارد تا ضمن افزایش ظرفیت اورژانس البرز برای پاسخگویی به نیاز‌های جاری شهروندان آمادگی لازم برای مدیریت بحران‌های احتمالی نیز داشته باشد.

مهدوی عنوان کرد: توسعه و تقویت خدمت رسانی نیازمند ساخت و راه اندازی بیشتر پایگاه‌های اورژانس به ویژه در شهرستان کرج و فردیس و افزایش نیروی انسانی است