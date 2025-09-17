پخش زنده
امروز: -
براساس هشدار نارنجی هواشناسی آذربایجان غربی بافعالیت امواج ترازهای جوی رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش بادشدیدوکاهش محسوس دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در هشدار هواشناسی سطح نارنجی-شماره ۱۴ آمده است: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و بافعالیت امواج ترازهای جوی، وضعیت جوی استان همراه با رگبارمتناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش بادشدیدوکاهش محسوس دما پیش بینی میشود:
زمان شروع بارندگی در نیمه شمالی استان اواخر وقت پنجشنبه مورخ (۲۷/۰۶/۱۴۰۴) -وزش باددر کلیه مناطق استان پنجشنبه مورخ (۲۷/۰۶/۱۴۰۴) و افت دما کلیه مناطق استان شنبه مورخ (۲۹/۰۶/۱۴۰۴) است.
زمان پایان بارندگی و وزش باد: جمعه (۲۸/۰۶/۱۴۰۴) و کاهش محسوس دما اواسط هفته آینده پیش بینی شده است.
در اثر مخاطره رگبارباران و رعدوبرق (در مناطق مستعد بارش تگرگ)، تندباد لحظهای و گردوخاک و افت دما، آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانهها و مسیل ها، برخورد صاعقه، خسارت به سازههای سبک در اثر تندباد لحظهای، خیزش گرد وخاک و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید در جادههای کوهستانی و گردنهها دور از انتظار نیست.
در این شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران -خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی -اجتناب از سفرهای غیر ضرور واحتیاط در ترددهای شهری و جادهای -پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها -اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید -توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی در خصوص افت دما ضروری است.