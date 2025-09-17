به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنابر اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی و با توجه به عدم رطوبت مناسب عمده فعالیت این سامانه در استان به صورت وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک فرا استانی طی روز‌های جمعه و شنبه خواهد بود.

طی این مدت احتمال خیزش و انتقال گردوخاک از کشور عراق به نواحی شمال غرب کشور وجود دارد.

بر این اساس امروز هشدار سطح زرد شماره ۳۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش دید افقی و کیفیت هوا برای روز‌های جمعه و شنبه صادر شده است.

از لحاظ دمایی طی دو روز آینده تغییرات محسوسی نخواهیم داشت اما از روز شنبه تا اواسط هفته آینده کاهش نسبتا محسوس دمای هوا مورد انتظار است.