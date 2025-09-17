پخش زنده
در آستانه آغاز سال تحصیلی بستههای معیشت و نوشتافزار به همّت خیریه دست های مهربان در بین خانواده های کم برخوردار مراغه ای توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی مسئول خیّریه دستهای مهربان در استان گفت: در آستانه بازگشایی مدارس ۲۰۰ بسته نوشت افزار و ۲۰۰ بسته معیشت به خانوادهها و دانش آموزان نیازمند مراغهای اهدا شد.
بهزاد کریم پورافزود: این خیریه برای تامین بستههای حمایتی حدود یک میلیارد تومان هزینه کرده است.
وی گفت: در این بستهها انواع نوشت افزار، به همراه کیف، کفش، دفتر، خطکش، چسب، جامدادی، ماژیک و مدادرنگی در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
مسئول خیریه دستهای مهربان استان افزود: در بستههای معیشتی هم ۱۰ قلم کالا شامل برنج، روغن، حبوبات، گوشت مرغ، رب گوجه فرنگی و سویا اهدا شد.
وی با بیان اینکه ۲۰۰ خانواده در مراغه تحت پوشش این خیریه هستند افزود: در طول سال و در مناسبتهای ملی و مذهبی بستههای معیشت بین خانوادههای تحت پوشش نیز توزیع میشود.
کریم پور خاطرنشان کرد: همزمان با بازگشایی مدارس حدود ۲ هزار بسته نوشت افزار به ارزش ۱۰ میلیارد تومان در بین دانش آموزان نیازمند استان توزیع خواهد شد.