دومین رویداد ملی روز جهانی میکروارگانیسمها، امروز با محوریت «نقش و جایگاه میکروارگانیسمها در حوزه سلامت» برگزار و افقهای تازهای در میکروبشناسی پزشکی با بهرهگیری از دادههای پیچیده، هوش مصنوعی و کشفیات بالینی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این رویداد به ابتکار مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (IBRC) و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (IROST) اجرا شد و با استقبال گسترده پژوهشگران، فعالان حوزه سلامت و علاقهمندان علوم زیستی همراه بود.
در آغاز نشست، دبیران علمی رویداد با اشاره به تاریخچه این روز جهانی یادآور شدند:
«۲۶ شهریور، همزمان با روزی که آنتونی فان لیونهوک برای نخستینبار میکروارگانیسمها را مشاهده کرد، بهعنوان روز جهانی میکروارگانیسمها نامگذاری شده است. این روز فرصتی است برای گرامیداشت کشفیایت که مسیر علم زیستشناسی و سلامت بشر را برای همیشه تغییر داد.»
نشستهای علمی این رویداد، به موضوعاتی در زمینه اهمیت و نقش میکروارگانیسم ها در زندگی روزمره و مسیر آینده تحقیقات و فناوری پرداختند. شرکتکنندگان به دنیای پروبیوتیکهای مهندسیشده سفر کردند و با ظرفیتهای این میکروارگانیسمها در بهبود سلامت انسان آشنا شدند. همچنین افقهای تازهای در میکروبشناسی پزشکی با بهرهگیری از دادههای پیچیده، هوش مصنوعی و کشفیات بالینی معرفی شد که میتواند تحولی در تشخیص و درمان بیماریها ایجاد کند.
در ادامه، نقش مکملهای حاصل از میکروارگانیسمها در ارتقای تغذیه و بهداشت عمومی مورد بررسی قرار گرفت و چشمانداز تازهای از دنیای پنهان میکروبی در غذاها و فرآوردههای طبیعی گشوده شد. از سوی دیگر، اهمیت حیاتی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیماریهای مزمن و مرگبار انسان، با نگاهی علمی و دقیق تحلیل شد.
شرکتکنندگان همچنین با داستان جذاب کشف ترکیبات ضدمیکروبی نوین از اعماق اقیانوسها همراه شدند؛ کشفیاتی که میتواند راهگشای درمانهای آینده در برابر مقاومتهای دارویی باشد. تأثیر رژیمهای غذایی و قند فروکتوز بر میکروبیوم و سلامت جامعه نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود که نشان داد چگونه انتخابهای تغذیهای ما میتواند بر توازن میکروبی بدن و سلامت عمومی اثرگذار باشد.
در پایان ، نشست به معرفی ظرفیتها و اهمیت مراکز ذخایر زیستی و کلکسیونهای کشت میکروبی اختصاص یافت؛ منابعی ارزشمند که پشتوانهای مطمئن برای تحقیقات آینده در کشور به شمار میروند.
این رویداد ملی، نهتنها بر اهمیت جهانی میکروارگانیسمها در زندگی روزمره انسان تأکید کرد، بلکه جایگاه ایران را در حوزه دانش میکروبیولوژی و زیستفناوری برجستهتر ساخت.