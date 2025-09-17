پخش زنده
از برگزیدگان استانی و کشوری طرح ملی «ایران دیجیتال» تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، این پروژه با هدف آموزش رایگان برنامهنویسی و هوش مصنوعی به دانشآموزان، از خرداد سال جاری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است.
سرپرست اداره كل ارتباطات فن آوري اطلاعات استان گفت: مشاركت دانش آموزان شهرستانهاي جنوبي استان در اين مسابقات نشان ازظرفيتهاي مطلوب وزارت ارتباطات در مناطق محروم است
ايجاد كرده است.
آزاده تاج الديني افزود: اين رويداد از خردادماه آغاز شده با مشارکت ٢٠هزار دانش آموز كرماني همراه بود و نهايتا ٤دانش آموز موفق به كسب رتبه هاي برتر كشوري شدند.
وي بيان داشت: علاقه مندان به مهارتهاي حوزه ديجيتال ميتوانند از طريق سايت irandijital.ict.ir
به صورت رايگان در اين مسابقات ثبت نمايند.
محمدرضا فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت طرح «ایران دیجیتال» گفت: بزرگترین لذت برای ما این است که دانشآموزان در حوزههای نوین رتبه کسب کنند