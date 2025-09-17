به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی هیئت شمشیربازی استان یزد، مسابقات شمشیربازی دختران نونهال کشور در اسلحه سابر با حضور ۱۳۵ ورزشکار از ۱۶ استان در سه رده سنی در اصفهان با معرفی برترین‌ها به اتمام رسید و ورزشکاران یزد بار دیگر افتخار آفریدند.

در پایان در رده سنی زیر ۱۰ سال به ترتیب کیمیا جعفری نسب (یزد) و ترنم یوسفی (گیلان) اول و دوم شدند و النا دشتی (یزد) و نازگل شرقی (اصفهان) به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین در رده سنی زیر ۱۲ سال نیز، بهار ایرانی (یزد) و شیدا شجاعی (تهران) به ترتیب اول و دوم شدند و آدرینا سلطانی (یزد) و طناز دهقانی (یزد) به صورت مشترک در مکان سوم قرار گرفتند.

در رده سنی زیر ۱۴ سال، ساغر خطیبی (یزد) و غزل مصیبی (یزد) اول و دوم شدند و تبسم محسنی توکلی (گیلان) و ملینا درخشان (کرمانشاه) مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

هم‌اکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی استان فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.