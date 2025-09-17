پخش زنده
موزه میراث روستایی گلستان در پارک جنگلی قرق و در میان جنگلهای هیرکانی ثبتشده در یونسکو قرار دارد و رونق اقتصادی و اشتغالزایی را برای این استان به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان امروز با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرح موزه میراث روستایی استان در پارک جنگلی قرق گفت: مرحله نخست این موزه تا نوروز ۱۴۰۵ آماده بهرهبرداری است و با نمایش بنای تاریخی، آیینهای محلی و صنایعدستی، تجربهای زنده از فرهنگ و زندگی روستایی گلستان به بازدیدکنندگان ارائه خواهد کرد.
فریدون فعالی افزود : ایده ایجاد موزه میراث روستایی گلستان از سال ۱۳۸۹ و پس از الگوبرداری از موزه مشابه در گیلان شکل گرفت و پارک جنگلی قرق، واقع در مسیر پرتردد سالانه بیش از ۲۲ میلیون زائر و مسافر، به دلیل موقعیت استراتژیک و قرارگیری در میان جنگلهای هیرکانی ثبتشده در یونسکو، بهعنوان محل این طرح انتخاب شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت : تاکنون ۱۷۰ میلیارد ریال از منابع ملی برای این طرح هزینه شده و امسال نیز ۱۰۰ میلیارد ریال (۵۰ درصد ملی، ۵۰ درصد استانی) به مرحله نخست اختصاص یافت که این بودجه برای تکمیل زیرساختهایی مانند مسیرهای گردشگری، نورپردازی، تابلوهای راهنما، گیت ورودی و سالن معرفی به کار گرفتهشده تا موزه برای نوروز آینده آماده استقبال از گردشگران باشد.
وی تأکید کرد: شش بنای تاریخی منتقلشده از نقاط مختلف استان، که نمایانگر معماری متنوع روستایی گلستان هستند، در کنار برنامههای فرهنگی نظیر آیینها، بازیهای بومی و نمایش صنایعدستی، تجربهای زنده از فرهنگ منطقه ارائه خواهند داد.
فعالی افزود: این موزه، که در دل جنگلهای هیرکانی در مساحتی بیش از ۵۰ هکتار ساخته میشود، تلفیقی بینظیر از طبیعت بکر و میراثفرهنگی را به نمایش میگذارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان با اشاره به اهمیت حفظ محیطزیست گفت: با همکاری کارشناسان، گونههای گیاهی جنگل پلاکگذاری شده اند و آموزشهای لازم به بازدیدکنندگان برای حفاظت از این اکوسیستم ارزشمند ارائه خواهد شد.
فعالی افزود: برنامههای فرهنگی موزه شامل آیینهای محلی، بازیهای بومی و عرضه صنایعدستی است که گردشگران را با فرهنگ غنی گلستان آشنا میکند.
وی این طرح را کلید توسعه گردشگری استان دانست و گفت : موزه میراث روستایی با افزایش مدت ماندگاری گردشگران، رونق اقتصادی و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت.
فعالی با تأکید بر همکاری بینبخشی با دستگاههایی مانند منابع طبیعی، محیطزیست و شهرداری، گفت: این موزه بهعنوان الگویی از گردشگری پایدار، حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی را در اولویت قرار داده و با تکمیل فازهای بعدی، به یکی از نمادهای فرهنگی و گردشگری ایران تبدیل خواهد شد.