پخش زنده
امروز: -
کمیسیون اروپا با صدور بیانیهای از ارائه بسته تحریمی جدیدی علیه رژیم صهیونیستی به شورای اتحادیه اروپا خبر داد؛ تحولی که نشان میدهد تنشها میان تلآویو و متحدان غربی در پی تشدید بحران انسانی در غزه رو به افزایش است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس این طرح، واردات کالا از رژیم صهیونیستی دیگر از تعرفههای ترجیحی برخوردار نخواهد بود و مانند سایر کشورهایی که با اتحادیه اروپا توافق تجارت آزاد ندارند، مشمول عوارض معمولی خواهد شد. کمیسیون اروپا اعلام کرد این تصمیم پس از بررسی نقض ماده ۲ توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل اتخاذ شده که احترام به حقوق بشر و اصول دموکراتیک را از ارکان اساسی توافق میداند.
بر اساس این بیانیه، کمیسیون اروپا همچنین تعلیق کمکهای مالی دوجانبه به رژیم صهیونیستی در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ را پیشنهاد داده است. این تعلیق شامل حدود ۶ میلیون یورو کمک سالانه و پروژههای نهادی و همکاریهای منطقهای به ارزش تقریبی ۱۴ میلیون یورو خواهد بود.
بسته جدید تحریمی شامل چهار سند حقوقی و فهرستگذاری ۹ وزیر کابینه و شهرکنشین افراطی در چارچوب «رژیم جهانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا» است.
اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در اینباره گفت: «رویدادهای هولناکی که هر روز در غزه رخ میدهد باید متوقف شود. آتشبس فوری، دسترسی بدون محدودیت به کمکهای بشردوستانه و آزادی تمامی گروگانها ضروری است. اتحادیه اروپا بهعنوان بزرگترین کمککننده انسانی و حامی قاطع راهحل دو دولتی، اکنون تعلیق امتیازات تجاری با اسرائیل، تحریم وزیران افراطی و شهرکنشینان خشونتطلب و توقف حمایتهای دوجانبه را پیشنهاد میکند.»
این تصمیمها در صورت تصویب شورای اتحادیه اروپا لازمالاجرا خواهد شد و تعلیق امتیازات تجاری ۳۰ روز پس از ابلاغ رسمی به شورای مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل اجرایی میشود.