همایش پیشگیری از آلزایمر و تشخیص به هنگام این بیماری در شیراز برگزار شد.

همایش پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری آلزایمر در شیراز

همایش پیشگیری و تشخیص به موقع بیماری آلزایمر در شیراز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، انجمن آلزایمر استان فارس بیش از ۱۰ هزار عضو دارد که به همه اعضا خدمات آموزشی و پیشگیری از آلزایمر را ارائه می‌دهد.

مدیر عامل انجمن آلزایمر استان فارس در همایش پیشگیری از آلزایمر با تاکید بر تلاش برای پیشگیری از بیماری آلزایمر گفت : در این انجمن خدمات آموزشی نظیر تقویت حافظه، تمرکز و توجه توسط متخصصان و کارشناسان به اعضا ارائه می‌شود.

روشن افزود: اگراین بیماری به هنگام تشخیص داده شود به ازای هر یک سال تشخیص زودتر ۵، سال به کیفیت زندگی هر بیمار آلزایمری افزوده می‌شود.

این همایش به مناسبت روز جهانی آلزایمر در شیراز برگزار شد.