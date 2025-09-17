پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: سهم شرکت هواپیمایی کیش در جابجایی مسافران ۴۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری با اشاره به موضوع واگذاری شرکت هواپیمایی کیش، گفت: این اقدام بدون توجه به ضرورتهای کیش به معنای تعطیلی کیش است و به عنوان مسئول منطقه آزاد کیش اعلام میکنم اگر در فرایند واگذاری شرکت هواپیمایی کیش بی توجهی شود این اتفاق خواهد افتد.
او در بیست و سومین شورای معاونان ومدیران کیش، گفت: کارزاری در حوزه شرکت هواپیمایی کیش راه اندازی شده و مساله ای نیست که بشود به آن بی توجهی کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: بیش از ۸۰ درصد ترددها به کیش با خطوط هوایی انجام میشود و براساس آمارهای ۵ سال گذشته، از حدود یک ونیم میلیون سفر سالانه، سهم شرکت هواپیمایی کیش ۴۰ درصد در بین ۳۸ شرکت هواپیمایی است.
محمد کبیری گفت: به تصدی گری نکردن دولت معتقدیم، اما شرکت هواپیمایی کیش برای منطقه آزاد کیش یک زیرساخت است.
او خاطرنشان کرد: واگذاری این شرکت و هزینههای زیاد سفرهای هوایی به دغدغه اصلی ساکنان کیش تبدیل شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: شاهد هستیم با واگذاری آب و برق کیش به بخش خصوصی و توسعه نیافتگی زیرساختها به ویژه در حوزه توزیع، کیش با چه مشکلاتی مواجه شده است و اگر این موضوع درباره شرکت هواپیمایی کیش رخ دهد، گردشگری و اقتصاد کیش فلج میشود.
محمد کبیری، تصریح کرد: درحالیکه انتظار داشتند شهریور، رکود کیش باشد و همه معتقد بودند پروازها به جای کیش به مقاصدی همچون ترکیه معطوف خواهد شد، اما نه تنها سهم گردشگری کیش کم نشد بلکه با اقدامات انجام شده در جشنواره تابستانی و همت جمعی، با افزایش تقاضا برای سفر به کیش مواجه شدیم و با ثبت یک نصاب سفر در تابستان، ۱۰ پرواز دیگر به مقصد کیش افزوده شد.
او با اشاره به پیگیری واگذاری شرکت هواپیمایی کیش از وزارت اقتصاد، گفت: با توجه به رویکرد مثبت و دغدغهمند وزیر اقتصاد، موضوع را با او مطرح میکنیم تا برای حفظ این زیرساخت حیاتی کیش و پیشگیری از تعطیلی اقتصاد و گردشگری منطقه آزاد کیش، موضوع را به جناب آقای رئیس جمهور منتقل کنند.