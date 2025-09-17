پخش زنده
مدیر اجرایی انجمن کلمبیاییهای ونزوئلا گفت بانکهای آمریکایی مهمترین و بزرگترین پولشویان قاچاق مواد مخدر هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، خوان کارلوس تانوس با اشاره به تهمتهای ترامپ به ونزوئلا درباره قاچاق مواد مخدر افزود، با تمام شواهدی که داریم میتوانیم اعلام کنیم که پولشویی اصلی کارتلهای مواد مخدر، سیستم بانکی آمریکا است که فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر را ایجاد و گسترش میدهند.
این مدرس دانشگاه در مصاحبهای در برنامه «آ پالسو» که از شبکه تلویزیونی ونزوئلا پخش میشد، اظهار داشت هنوز هیچ هواپیمایی که دلار از ایالات متحده به مقاصد کلمبیا و سایر نقاط فعال در زمینه قاچاق مواد حمل میکند کشف نشده است و هیچ سابقه و گزارشی هم وجود ندارد که نشان دهد مبالغ میلیونها دلاری در یک هواپیمای کوچک توقیف شده است.
وی چگونگی رسیدن منابع و پولهای مواد مخدر به کلمبیا را زیر سوال برد و اظهار داشت که منابع تولید شده توسط قاچاق مواد مخدر نه از طریق هواپیماهای کوچک بلکه از طریق بانکهای آمریکایی به اقتصاد کلمبیا و جهان میرسد.
این تحلیلگر علوم اجتماعی همچنین اظهار داشت که صحت تحقیقات من تحریم شدن برخی از این بانکها بعلت همکاری با کارتلهای مواد مخدر است و اسامی این بانکهای امریکایی هم در دسترس میباشد.
خوان کارلوس تانوس تأیید کرد که بانکداری امریکایی نقش بسیار مهمی در فرآیند کارتلسازی مواد مخدر ایفا میکند.
این پروسه به این نتیجه منجر میشود که وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر نه تنها اقتصاد کلمبیا را تقویت میکند، بلکه تأثیر جهانی نیز دارد، زیرا گردش آنها از طریق سیستم بانکی ایالات متحده تسهیل میشود.