وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هر سال ۵۶۴ هزار مرگ به دلیل تحریم در کشورهای تحت تحریم اتفاق میافتد، گفت: میزان مرگو میر ناشی از تحریمها از تعداد فوتی در جنگها بیشتر است زیرا تحریم، نبود دارو و غذا را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین اختتامیه هفدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور که در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار شد، با اشاره به درج مقالهای در سایت لنست، یکی از معتبرترین مجلههای پزشکی، افزود: عدهای میگویند که تحریم میکنیم که مردمان را کشتار نکنیم، اما لنست در مقالهای تاثیر تحریم را از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ در ۱۵۰ کشور تحریم شده بررسی و اعلام کردند که هر سال ۵۶۴ هزار مرگ به دلیل تحریم در این کشورها اتفاق میافتد.
محمدرضا ظفرقندی با اشاره به لزوم بازتعریف نگاه به علم در کشور و جامعه دانشگاهی و نخبگان، اظهار کرد: زمانی هر کسی معدل بالاتری داشت، کلمه نخبگی به او تعلق میگرفت و در ادامه، مسیر خود را طی میکرد، اما امروز تعریف نخبه، انتظاری است که از او وجود دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نخبه فرد جوان، دانشجو، با انگیزه و امید است و انتظار این است که امید فردای کشور و مردم باشد، تعلق ملی داشته و دغدغه او مردم و رفع نیازهای کشور باشد.
محمدرضا ظفرقندی با بیان اینکه مسأله سلامت باروری و صیانت جمعیت یکی از دهها چالش مهم کشور است، گفت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن، کره، فرانسه و روسیه امروز این چالش را دارند و مسأله آنها صیانت از جمعیت است؛ چرا که جمعیت نشانه توسعه و آینده یک کشور است.
وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر جمعیت فعال، بانشاط و رو به جلو باشد، کشور رشد میکند، اما اگر کمیت و کیفیت جمعیت کاهش یابد آن کشور آیندهای ندارد.
به گفته محمدرضا ظفرقندی، اگر قبول کنیم که دانشگاه باید مسأله محور و حل کننده مسائل باشد، انتظار از نخبگان دانشگاهی هم حل مسأله است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه امروز در دنیا کسی نخبه است که در مشکلات سختی بکشد، از دانشجویان خواست تا خاطرت افراد تاثیرگذار در دنیا را بخوانند.
محمدرضا ظفرقندی با اشاره به اینکه مشکلات در کشور زیاد است، گفت: مسائل زیاد هستند و دانشگاهها باید به حل آنها ورود کنند، برای مثال سالانه پنجاه هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند که باید نخبگان و دانشگاهها به این موضوع ورود کنند.
وزیر بهداشت افزود: سالانه ۷۰۰ هزار کودک بر اثر آلودگی هوا در دنیا جان خود را از دست میدهند و فقط کسی که نخبه است و دغدغه دارد میتواند مشکلات را حل کند.
محمدرضا ظفرقندی ادامهداد: وظیفه داریم مشکلات را شناسایی و مسیر را هموار و تسهیل کنیم؛ مسائل کشور متعدد است و نخبگان آینده ایران هستند.
معاون آموزشی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز در این آیین با اشاره به فشارهای ناشی از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی در دانشگاهها، اظهار کرد: دانشگاهها در تلاش برای برنامه ریزی و حل این مشکل هستند همچنین با اساتید علوم پایه که وضعیت مناسبی برای آنها نمیبینیم؛ مواجه هستیم که تلاش میکنیم برنامههای نوین از جمله المپیادها برای این دورس برگزار شود.
سید جلیل حسینی با اشاره به اجرای طرح تحول در کشور گفت: یکی از این برنامهها، بین المللیسازی آموزش پزشکی است و نیاز داریم دانشجویان در سطح بینالمللی دیده شوند.
حسینی، اعتباربخشی را از دیگر زمینههای تحول دانست و گفت: اعتباربخشی پزشکی عمومی در سایت بینالملل تایید شده است و ایران امروز اجازه اعتباربخشی به دانشگاههای مجاور منطقه را کسب کرده و اعتبار بخشی میتواند نخبگان را در این امر فعال کند.
دبیر علمی جشنواره توسعه فردی نیز با بیان اینکه المپیاد امسال با محوریت سلامت باروری و صیانت از جمعیت برگزار شد، افزود: توسعه انسانی یکی از عرصههای مهم این المپیاد است.
آبتین حیدرزاده با بیان اینکه به توسعه انسانی در سایر المپیادها کمتر پرداخته شده است، گفت: امسال پنج هزار نفر در دورههای المپیاد شرکت و مدال دریافت کردند.
وی با بیان اینکه در این المپیاد ۲۰۰ محتوای آموزشی تولید و در اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت، افزود: دانشجویان اقصی نقاط کشور در المپیاد حضور داشتند که نشانه برقراری عدالت آموزشی در این دوره المپیاد بود.