به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری افزود: در یک برنامه جامع که در سطح ملی تعریف شده استان ها مکلف به عملیات ساختار بخشی به زنجیره های ارزش تولید شدند و در همین چارچوب این پنج محور در استان تحت عنوان زنجیره ارزش راهبردی تعریف و منابعی به آنها اختصاص داده شد.

معاون اقتصادی استاندار با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده ماهی خوراک آن است گفت: تا قبل از اجرای این زنجیره خوراک آبزیان از استان های همجوار وارد می شد و با تعریف ۷ کارخانه تولید خوراک آبزیان وارد فاز تولید شدیم که سه تا از این کارخانه ها به بهره برداری رسیده و یک کارخانه دیگر هم آماده بهره‌برداری است که نیاز استان به واردات خوراک آبزیان برطرف می شود.

عسکری با اشاره به زنجیره ارزش راهبردی نفت و گاز پتروشیمی در استان گفت: در بخش نفت و پتروشیمی طرح پروپیلن برای تبدیل فلر اتیلن، دو مینی پالایشگاه ، کارخانه سیتری پلاس و صنایع پایین‌دستی پلی‌اتیلن در گچساران و دهدشت در حال اجراست که زنجیره های ارزش نفت و پتروشیمی ما را تکمیل خواهند کرد.

وی اضافه کرد همچنین در حوزه گیاهان دارویی، توسعه کشت و راه‌اندازی صنایع فرآوری در شهرک صنعتی فرودگاه یاسوج و همچنین توسعه شرکت دارویی سینره نیز با تأمین مالی ۳۵ میلیارد تومانی در حال تکمیل است.