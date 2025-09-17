

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیمافردا (پنج‌شنبه ۲۷ شهریور) و در آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی مردان جهان هشت دیدار در مانیل برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۳ در حالی به مصاف فیلیپین می‌رود که هنوز ملی پوشان کشورمان فرصت صدرنشینی در این گروه را دارند.

در دیگر دیدار گروه نخست این مسابقات و از ساعت ۹ نیز تیم‌های تونس و مصر به مصاف یکدیگر می‌روند تا دو تیم برنده این بازی‌ها، سهمیه مرحله پلی آف به دست آورند.

خلاصه شرایط صدرنشینی تیم ملی والیبال ایران در پایان مسابقات گروه به قرار زیر است:

برد مشابه مصر → تعیین صدرنشین فقط با معدل پوئن خواهد بود.

برد بهتر از مصر → ایران در هر صورت صدرنشین می‌شود.

برد تونس → ایران باید نتیجه‌ی بهتری از تونس بگیرد؛ اگر تونس سه بر یک ببرد، ایران باید سه بر صفر پیروز شود. اگر تونس سه بر صفر برنده شود، تونس قطعاً صدرنشین خواهد شد.