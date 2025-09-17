دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس «ایران مهر» خبر داد که این جشنواره روایت‌گر نقش زنان روستایی و عشایری در عرصه‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حجت الاسلام علی ملانوری گفت: دبیرخانه روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و همزمان با نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری این جشنواره را برگزار می‌کند.

وی، هدف اصلی از برگزاری این جشنواره را روایت‌گری و بازنمایی نقش زنان روستایی و عشایری در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی برشمرد و گفت: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی نقش‌های چندگانه زنان روستایی و عشایری، ترویج فرهنگ کار، همبستگی اجتماعی و معنویت در جوامع محلی، حمایت از هنرمندان محلی و کشف استعدادهای تازه در حوزه فیلم و عکس، تقویت آگاهی عمومی نسبت به جایگاه زنان در توسعه پایدار و بازنمایی نقش آنان در حفظ ارزش‌های معنوی برگزار می شود.

رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور تاکید کرد: روستاهای ایران همواره به‌عنوان کانون‌های اصیل فرهنگ و تمدن شناخته شده‌اند؛ جایی که هم اقتصاد تولیدی و هم سرمایه‌های فرهنگی و معنوی در کنار هم رشد کرده‌اند.

وی افزود: روستاها از یک سو ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی و گردشگری دارند و از سوی دیگر، گنجینه‌ای از آیین‌ها، سنت‌ها، موسیقی، هنر و دانش بومی را در دل خود حفظ کرده‌اند. به همین دلیل، روستا نه‌تنها پایگاه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است، بلکه منبع الهام فرهنگی و اجتماعی برای تقویت هویت ملی و توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود.

ملانوری ادامه داد: موضوع های این جشنواره بر اساس مسائل واقعی زندگی زنان روستایی و عشایری طراحی شده‌ که شامل محورهایی همچون زنان و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم و حفاظت از منابع طبیعی، نقش زنان در کشاورزی خانوادگی و امنیت غذایی، کارآفرینی و نقش آنان در صنایع‌دستی و گردشگری روستایی، جلوه‌های معنویت و مادری و همچنین نقش زنان در تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی است.

وی اضافه کرد: این جشنواره در دو بخش فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود که در بخش فیلم کوتاه، هنرمندان می‌توانند آثار مستند، داستانی و پویانمایی خود را با مدت‌زمان حداکثر ۳۰ دقیقه ارسال کنند. البته در بخش عکس نیز دو قالب مستند و خبری در نظر گرفته شده است و هنرمندان تا ۱۲ مهر فرصت دارند آثار خود را در سامانه بچه های مسجد بارگذاری کنند.

دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جشنواره ایران مهر فقط یک رقابت هنری نیست، بلکه حرکتی برای روایت تاریخ زنده، ارزش‌ها، ایستادگی و خلاقیت زنان روستایی و عشایری ایران است و امیدواریم فرصتی برای دیده‌شدن تلاش‌های زنان سرزمین‌مان باشد.