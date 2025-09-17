به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ما درباره کسانی که می‌خواهند منطقه را به باتلافی از خون تبدیل کنند سهل انگاری نخواهیم کرد. ما در کنار مردم غزه هستیم که برای زنده ماندن در برابر حملات وحشیانه اسرائیل مبارزه می‌کنند.

اردوغان گفت: کسانی که می‌خواهند برای خودشان آینده امنی به قیمت خون شیرخواران بسازند، در نهایت شکست خواهند خورد. ما هرگز درخصوص حقوقمان درباره قدس شرقی مذاکره نخواهیم کرد.

اردوغان گفت: ما مبارزه خواهیم کرد و تمام تلاشمان را برای ایجاد کشور فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی انجام خواهیم داد. ما هرگز به کسانی که دستانشان به خون آلوده است اجازه هتک حرمت مقدساتمان در قدس را نمی‌دهیم.