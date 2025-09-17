پخش زنده
امروز: -
رئیس پژوهشگاه میراث و گردشگری در حکمی خانم «حمیده چوبک» را به عنوان دبیر علمی «همایش بینالمللی باستانشناسی جیرفت؛ همسایگان و خویشاوندان فرهنگی» منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، در این حکم که به امضای محمد ابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری رسیده، آمده است با توجه به شایستگیهای علمی، سوابق پژوهشی و تجربیات ارزشمند سرکار عالی در حوزه باستانشناسی و مدیریت علمی رویدادهای تخصصی و بنا بر مصوبه شورای سیاستگذاری همایش، بدین وسیله به عنوان دبیر علمی «همایش بینالمللی باستانشناسی جیرفت؛ همسایگان و خویشاوندان فرهنگی» منصوب میشوید.
شایان توجه است، برنامهریزی و هدایت علمی این همایش بینالمللی با تمرکز بر مطالعات فرهنگی در خصوص حوزه فرهنگی جیرفت و پیوندهای فرهنگی آن در شبکه جهانی، نیازمند همکاری اندیشمندانه، دقت نظر و توانمندی علمی شما است.
امیدوارم با نقش آفرینی موثر سرکار عالی، این رویداد به فرصتی شایسته برای تبادل دستاوردهای علمی میان پژوهشگران ایرانی و بینالملی تبدیل شود.
«همایش بینالمللی باستانشناسی جیرفت؛ همسایگان و خویشاوندان فرهنگی» ، هشتم تا دهم دیماه ۱۴۰۴ در شهرستان جیرفت برگزار میشود .