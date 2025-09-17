به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اردوی جهادی تخصصی دندانپزشکی با پشتیبانی بنیاد علوی و مشارکت گروه جهادی آیین مهربانی از ۲۳ تا ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در منطقه کم‌برخوردار روستای زاغمرز شهرستان بهشهر برگزار و خدمات گسترده‌ای در حوزه سلامت دهان و دندان به مردم این منطقه ارائه شد.

در این اردوی پنج‌روزه، بیش از ۸۰۰ نفر از اهالی منطقه پذیرش شدند و نزدیک به ۵۰۰۰ خدمت تخصصی دندانپزشکی شامل ترمیم، کشیدن دندان، جرم‌گیری، آموزش بهداشت دهان و مشاوره‌های درمانی ارائه شد.

میرجعفری، مجری بنیاد علوی در استان مازندران، ضمن بازدید از روند اجرای پویش سلامت علوی، با مراجعه‌کنندگان گفتگو کرد و گفت: بخش عمده‌ای از خدمات ارائه‌شده به مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص داشت.

دماوندی، تسهیل‌گر بنیاد علوی در شهرستان بهشهر نیز با اشاره به استقبال گسترده مردم از این اردوی جهادی، گفت: این خدمات تخصصی در منطقه‌ای ارائه شد که دسترسی به خدمات دندانپزشکی بسیار محدود است و اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در ارتقاء سلامت عمومی دارد.