مسابقه «دونقطه»، با ویژه برنامه روز شعر و ادب فارسی، از شبکه دو پخش میشود. «انارستان» در مسیر «ایرانجان» میهمان اصفهان میشود و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مهمان «تهران ۲۰»، است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با فرارسیدن ۲۷ شهریور، روز ملی شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت استاد شهریار، مسابقه تلویزیونی «دونقطه» با حضور چهرههای شناختهشده شعر و ادبیات، از جمله ناصر فیض شاعر و طنزپرداز معاصر و شهرام شکیبا شاعر و مجری توانمند کشورمان، امشب از شبکه دو پخش می شود.
ویژهبرنامه «دونقطه» در این شب، به پاسداشت زبان فارسی و یاد بزرگمرد شعر معاصر ایران اختصاص دارد و تلاش میکند در قالب رقابتی شیرین و پرهیجان، زیباییهای ادبیات فارسی و ظرفیتهای بیپایان آن در تقویت هویت ملی را به نمایش بگذارد.
فصل دوم این مسابقه با عنوان «دونقطه، فصل ایران» در حال پخش است که با محوریت وطن، ادبیات حماسی، پیشرفت، دانش و همبستگی ملی طراحی شده و فضایی تازه برای آشنایی نوجوانان با ادبیات و تاریخ ایران فراهم میکند. در این فصل، ۸۰ گروه از نوجوانان دختر و پسر علاقهمند به زبان فارسی، با سرگروهی چهرههای شناختهشده سینما و تلویزیون به رقابت میپردازند.
این برنامه به تهیهکنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان، سهشنبه تا جمعه ساعت ۲۲ پخش و روز بعد در ساعات ۳ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۴، بازپخش میشود.
برنامه «انارستان» شبکه افق، پنجشنبه ۲۷ شهریور به دنبال رویداد ملی «ایرانجان، اصفهان ایران» عازم استان اصفهان میشود. این برنامه ساعت ۹ صبح در دهاقان و ساعت ۱۵ در شهرضاف پخش می شود.
این رویداد با حضور متخصصان و کارشناسان طب سنتی تهران، فعالان حوزه گیاهان دارویی، پزشکان طب سنتی، هنرمندان سفالگری و فعالان اقتصادی این دو منطقه از اصفهان برگزار شده و در آن طب سنتی، گیاهان دارویی بومی، غذاهای سنتی و تاریخ و اقلیم اصفهان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
«انارستان»، با هدف آشنایی مردم با طب سنتی، از متخصصان این حوزه دعوت میکند تا به سؤالات بینندگان پاسخ دهند و شیوههای سالم زیستن و پیشگیری از بیماریها را آموزش دهند. این برنامه که در دوران همهگیری کرونا آغاز شد، تاکنون به ارائه راهکارهای عملی و علمی در زمینه طب سنتی ایرانی می پردازد.
برنامه «تهران ۲۰»، امشب با حضور حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از شبکه تهران پخش می شود.
حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار به موضوعاتی چون نقش زبان فارسی در هویت ملی ایران، واژهگزینی و نوآوری در زبان فارسی گفتگو خواهد کرد.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.