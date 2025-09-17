پخش زنده
۱۶ اثر پذیرفته شده در بخش صحنهای بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آئینی و سنتی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخش صحنهای بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی، از میان ۹۵ اثر نمایشی در بخش «مرور» و «تازههای تولید»، با انتخاب محمدحسین ناصربخت، حسین کیانی و علی شمس، ۱۶ اثر برگزیده برای اجرای صحنهای معرفی شدند.
آثار بخش صحنهای بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به شرح زیر است:
۱- نمایش «گور به گور» به نویسندگی و کارگردانی هادی کیانی از شهر خمینیشهر
۲- نمایش «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد از شمیرانات
۳- نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» به نویسندگی امیرعلی نویان و کارگردانی شهابالدین حسینپور از تهران
۴- نمایش «حسن و دیوارۀ باریک پشت کوه» به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی محمدحسین سلطانی از اصفهان
۵- نمایش «بمون، بخون، بخندون» به نویسندگی و کارگردانی سمیه مهری از تهران
۶- نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد قربانی از تهران
۷- نمایش «شارمالی گل» به نویسندگی و کارگردانی اشکان زارع از مشهد
۸- نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدیدوست از فارسان
۹- نمایش «چهل گیس» به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی سیروس کهورینژاد از تهران
۱۰- نمایش «مجلس توبهنامهنویسی اسماعیل بزاز» به نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی کارن کیانی از تهران
۱۱- نمایش «به زور» به نویسندگی و کارگردانی سپیده سروری از تهران
۱۲- نمایش «حقایق درباره لیلا دختر ادریس» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری از بندرعباس
۱۳- نمایش «هیلد» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش توده فلاح از ساوجبلاغ
۱۴- نمایش «بیامان، اشک» به نویسندگی مهدی ترکمن و کارگردانی محسن بخشی از تهران
۱۵- نمایش «مینی مضحکه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی از تهران
۱۶- نمایش «دیوارخوانی» به نویسندگی رحیم رشیدیتبار و کارگردانی پویان عطایی از اصفهان
بیستودومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی پژوهشی، فضایباز و صحنهای برگزار میشود.
دورههای آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان رسیده است و پس از آن از ۳ تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشستهای تخصصی داخلی و بینالمللی ادامه خواهد داشت. و از ۱۲ مهر اجراهای غیررقابتی بهعنوان بخش پایانی جشنواره برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.