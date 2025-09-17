به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) مشهد امروز در حاشیه بازدید استاندار خراسان رضوی از محل ساخت این شهرک سینمایی گفت: به زودی زیرساخت‌های شهرک سینمایی تکمیل میشود و رزم آیینی و میدانی کنگره ۱۸ هزار شهید استان در ۲۸ آبان ماه امسال در این شهرک سینمایی برگزار می‌شود.

سردار سید هاشمی غیاثی ادامه داد: در کنگره ۱۸ هزار شهید استان، ۱۰ شب اجرای نمایش میدانی پیش‌بینی شده و امکان تمدید چند روزه آن نیز وجود دارد، همچنین در راستای رویکرد ملی به موضوع شاهنامه پرداخته شده است.

سردار غیاثی گفت: همچنین به منظور اطلاع‌رسانی این کنگره بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دعوت‌نامه تهیه شده که به در منازل مردم ارسال می‌شود، علاوه بر آن از سایر شیوه‌های اطلاع‌رسانی نیز استفاده خواهد شد.

وی به تولیدات فرهنگی اشاره و اظهار کرد: تاکنون ۴۰ عنوان کتاب توسط سپاه امام رضا (ع) تولید و منتشر شده که ۳۰ عنوان آن در یک ماه اخیر به چاپ رسیده است، همچنین پس از اجرای طرح اطلس نبرد‌ها و شناسنامه یگان‌ها، اکنون ۴۰ طرح تحلیلی و تبیینی در دست اقدام است.

استاندار خراسان رضوی: افزایش مشارکت مردم در امور مختلف ضروری است

استاندار خراسان رضوی نیز در بازدید از شهرک سینمایی محل برگزاری نمایش رزم میدانی کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید استان گفت: در مقاطعی از تاریخ، منطقه خراسان کانون تمام اتفاقات جهان اسلام بوده و امروز برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید، بهانه‌ای است تا همه ابعاد و ظرفیت‌های این جایگاه تاریخی تببین و به نمایش گذاشته شود.

غلامحسین مظفری این رویداد را فرصتی ارزشمند برای ایجاد همگرایی و تقویت سرمایه اجتماعی در شرایط کنونی کشور دانست و افزود: در دورانی که بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی مردم نیاز داریم، این رویداد تاریخی می‌تواند نقشی محوری ایفا کند.

وی این کنگره را رویدادی کم‌نظیر در تاریخ استان توصیف و اضافه کرد: خراسان رضوی در دوران دفاع مقدس، با وجود دوری از جبهه‌های نبرد، سهم به سزایی در حضور رزمندگان، لشکرها، یگان‌ها و به‌ویژه در تعداد شهدا داشت و در ردیف اول کشور قرار گرفت، این حقیقت، نشان‌دهنده ادای دین و سهم خراسان به بهترین شکل ممکن است.

مظفری با اشاره به شرایط اجتماعی روز، تاکید کرد: امروز، با وجود همه فشارها، مردم در کنار ما هستند، هنر ما این است که بتوانیم مردم را بیش از پیش پای کار بیاوریم و این فضا‌ها را به آنان نشان دهیم، باید فضای استان و حتی کشور را هم‌راستا کنیم.

خراسان رضوی با حدود ۳۰۰ هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس، ۱۷ هزار و ۲۸۴ شهید، ۴۹ هزار و ۷۲۹ جانباز و سه‌هزار و ۳۹۷ آزاده برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور تقدیم کرده است. کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی ۲۸ آبان‌ماه امسال برگزار می‌شود.