

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،در این مسابقات که در استخر آزادی در حال برگزاری است، امیر مطاعی موفق شد رکورد ملی ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی بالای ۱۸ سال را ارتقا دهد.

رکورد پیشین این ماده که با زمان ۱:۰۲.۹۸ در اختیار محمد علیرضایی بود را شکست و رکورددار جدید شنا ایران شد.

ششمین دوره شنا جام آزادی تا جمعه ۲۸ شهریور ادامه خواهد داشت.

در این رقابت‌ها ۸۰۰ شناگر در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و ۱۸ سال به بالا حضور دارند.