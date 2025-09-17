پخش زنده
مسائل و مشکلات تولید کنندگان مهابادی در سفر معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی به این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در سفر معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی به مهاباد نخست مشکلات حوزه آبیاری روستای قوپی باباعلی این شهرستان بررسی و بر رفع مشکل این روستا تأکید شد. مدیرکل دفتر شبکه آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایجاد خط انتقال و شبکه آبیاری برای تأمین آب زمینهای کشاورزی روستای قوپیباباعلی به حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
جلال ابوالحسنی افزود: برنامه ریزیهای لازم برای تأمین آب انجام شده و طرح خط انتقال آب اجرا میشود تا بهره برداران بتوانند آب مورد نیاز خود را تأمین کنند.
مسئولان جهاد کشاورزی سپس به ایستگاه پمپاژ آب روستای دوستعلی رفتند و مشکلات آب کشاورزی این روستا را بررسی کردند. بایزید حسن پور مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: برای رفع مشکل ایستگاه پمپاژ این روستا باید مشکل پروانه بهره برداری آن حل شود.
در سفر معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی به مهاباد تولیدکنندگان هم مسائل و مشکلات خود را در نشستی مطرح کردند.
مسئولان شهرستان دراین نشست بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید کردند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: ۱۵ هزار هکتار از مزارع و باغهای مهاباد امسال براثر تگرگ دچار خسارت شده که با وجود پیگیریها تاکنون هیچ خسارتی به کشاورزان پرداخت نشده است. سلام ستوده همچنین افزود: سهمیه ادوات و سوخت کشاورزی هم کم بوده و جوابگوی نیاز کشاورزان نیست.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس دراین نشست از حمایت تمام قد وزارت از تولیدکنندگان و کشاورزان گفت و اظهارداشت: وظیفه جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکنندگان است.
حسین دهدشتی با اشاره به اینکه این برنامه دراز مدت است، افزود: ما باید نگران سفره مردم هم باشیم.
تامین اعتبار برای تکمیل ایستگاه پمپاژ آب روستاهای کوسه کهریز و قم قلعه، کمبود و گرانی نهادههای کشاورزی، لزوم بازسازی ۴ مرکز جهاد کشاورزی در دهستانها و تعادل بخشی به قیمت مرغ از دیگر مباحث این نشست بود.