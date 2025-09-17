به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، در سفر معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی به مهاباد نخست مشکلات حوزه آبیاری روستای قوپی باباعلی این شهرستان بررسی و بر رفع مشکل این روستا تأکید شد. مدیرکل دفتر شبکه آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ایجاد خط انتقال و شبکه آبیاری برای تأمین آب زمین‌های کشاورزی روستای قوپی‌باباعلی به حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

جلال ابوالحسنی افزود: برنامه ریزی‌های لازم برای تأمین آب انجام شده و طرح خط انتقال آب اجرا می‌شود تا بهره برداران بتوانند آب مورد نیاز خود را تأمین کنند.

مسئولان جهاد کشاورزی سپس به ایستگاه پمپاژ آب روستای دوستعلی رفتند و مشکلات آب کشاورزی این روستا را بررسی کردند. بایزید حسن پور مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: برای رفع مشکل ایستگاه پمپاژ این روستا باید مشکل پروانه بهره برداری آن حل شود.

در سفر معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی به مهاباد تولیدکنندگان هم مسائل و مشکلات خود را در نشستی مطرح کردند.

مسئولان شهرستان دراین نشست بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید کردند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: ۱۵ هزار هکتار از مزارع و باغ‌های مهاباد امسال براثر تگرگ دچار خسارت شده که با وجود پیگیری‌ها تاکنون هیچ خسارتی به کشاورزان پرداخت نشده است. سلام ستوده همچنین افزود: سهمیه ادوات و سوخت کشاورزی هم کم بوده و جوابگوی نیاز کشاورزان نیست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس دراین نشست از حمایت تمام قد وزارت از تولیدکنندگان و کشاورزان گفت و اظهارداشت: وظیفه جهاد کشاورزی حمایت از تولیدکنندگان است.

حسین دهدشتی با اشاره به اینکه این برنامه دراز مدت است، افزود: ما باید نگران سفره مردم هم باشیم.

تامین اعتبار برای تکمیل ایستگاه پمپاژ آب روستا‌های کوسه کهریز و قم قلعه، کمبود و گرانی نهاده‌های کشاورزی، لزوم بازسازی ۴ مرکز جهاد کشاورزی در دهستان‌ها و تعادل بخشی به قیمت مرغ از دیگر مباحث این نشست بود.