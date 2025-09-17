کتاب‌های آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی با ترجمه ترکی استانبولی و با همکاری ناشران معتبر، وارد بازار نشر ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به همت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی این بنیاد در استانبول، کتاب‌های «مینا ۱ و ۲» را انتشارات بیلگه و مجموعه سه‌جلدی «شیراز» را انتشارات دماوند منتشر کردند و در اختیار علاقه‌مندان ترک‌زبان قرار دادند.

حسن دیدبان، وابسته فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در استانبول ترکیه در این باره گفت: این آثار که با رعایت استانداردهای علمی و آموزشی ترجمه شده‌اند، با هدف تسهیل یادگیری زبان فارسی برای فارسی‌آموزان سطح نوآموز و پاسخ به تقاضای روزافزون آموزش این زبان در ترکیه تدوین و منتشر شده است.

وی افزود: کتاب‌های آموزشی بنیاد سعدی علاوه بر نسخه چاپی، به صورت برخط نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و فارسی‌آموزان سراسر ترکیه می‌توانند از طریق سکوهای آموزشی و فروش اینترنتی به این منابع دسترسی داشته باشند.

دیدبان در پایان گفت: این آثار که به قلم استادان برجسته بنیاد سعدی تألیف شده‌اند، گامی مهم در مسیر ورود رسمی منابع استاندارد آموزش زبان فارسی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ترکیه هستند.