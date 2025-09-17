رئیس جمهور در جلسه صبح چهارشنبه هیات دولت گفت: ادای احترام ویژه ملی‌پوشان کشتی آزاد به پرچم جمهوری اسلامی ایران در یک آوردگاه جهانی را مایه غرور و افتخار برای کشورمان است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و دهمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن تبریک دوباره به اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به مناسبت قهرمانی در رقابت‌های جهانی کرواسی، ادای احترام ویژه آنان به پرچم جمهوری اسلامی ایران در یک آوردگاه جهانی را مایه غرور و افتخار برای کشورمان دانست و صمیمانه از این اقدام قدردانی کرد.