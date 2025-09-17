به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگران این شرکت دانش بنیان با هدف اندازه‌گیری باقی‌مانده سموم و فلزات سنگین در محصولات کشاورزی و مواد غذایی و کمک به افزایش کیفیت این محصولات و با تامین تجهیزات آزمایشگاهی های‌تک موفق شده‌اند راهکارهای نوآورانه‌ای برای سنجش این ترکیبات ارائه دهند.

سلما مهدیزاده، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: استان هرمزگان با توجه به اینکه بزرگ‌ترین بندر گمرکی ایران است به آزمایشگاه‌هایی نیاز دارد که بتوانند خدماتی نظیر خدمات سلامت غذایی را ارائه دهند.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی کشور شدیم، گفت: تنها یک سال طول کشید تا تجهیزات آزمایشگاهی که توسط آنها خدماتی در حوزه غذایی، کشاورزی و صنعت ارائه می‌دادیم، به عنوان دانش‌بنیان معرفی شد.

وی محصولات دانش‌بنیان این شرکت را اینگونه معرفی کرد: یکی از تجهیزاتی که به عنوان محصول دانش‌بنیان مطرح است، دستگاه‌های های‌تک شرکت است که قابلیت اندازه‌گیری سموم و فلزات سنگین در تمام نمونه‌ها را دارد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، هدف این مجموعه را تایید امنیت سلامت غذایی محصولات صادراتی و وارداتی اعلام کرد و گفت: ازآنجا که این مجتمع آزمایشگاهی در مرز کشور قرار دارد، آزمایشات محصولات را در حوزه‌های مختلفی چون دامپزشکی و محصولات صیفی، باغی و غذایی برای دسته‌های متفاوت انجام می‌دهد.

مهدیزاده با بیان اینکه تولید این محصول تاکنون موجب اشتغالزایی برای بیش از ۵۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده است، گفت: علاوه بر این، تمام نمونه‌ها پیش از راه‌اندازی آزمایشگاه ما در حوزه‌های مختلف به‌ویژه آبزیان برای شناسایی بیماری‌های ویروسی به خارج از کشور ارسال می‌شد. ما با راه‌اندازی مجتمع آزمایشگاهی خود موفق شدیم با شناسایی بیماری‌های ویروسی در نمونه‌ها برای نخستین بار در کشور از خروج ارز جلوگیری کنیم.

به گفته وی، طرح توسعه‌ای این شرکت، تامین دستگاهی برای اندازه‌گیری گونه‌های مختلف فلزات سنگین به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های صادراتی محصولات آبزی و کشاورزی است که اهمیت زیادی برای کشورهای مقصد صادراتی ما دارد.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم برای نخستین بار این دستگاه را تهیه کرده و از عودت محصولات آبزی از مقصد به کشورمان جلوگیری کنیم و محصولات باکیفیتی را در سطح بین‌المللی داشته باشیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به واردات دستگاه LC MS MS برای انجام پروژه‌های ملی و بین‌المللی با بیشترین دقت با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: با خرید این دستگاه، با سنجش میزان آنتی‌بیوتیک در مواد غذایی و پروتئینی و آبزیان از برگشت محصولات به کشور جلوگیری می‌کنیم.

مهدیزاده ادامه داد: با توسعه محصولات، خدماتی که در سطح دانش‌بنیان داریم، بسیار بیشتر شده و امیدواریم بتوانیم این محصولات را افزایش هم بدهیم و در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشیم. هدف ما این است که برای امنیت سلامت غذا بتوانیم کیفیتی را که مدنظر مقاصد صادراتی و سختگیرانه است، اجرا کنیم تا شاهد توسعه صادرات و واردات باشیم.