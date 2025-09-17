در پی تصادفات متعدد و اعتراضات مردمی، دادستان رامسر با صدور ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته، خواستار تعیین تکلیف فوری پروژه دوربرگردان حادثه‌خیز دریاپشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهمن سام خانیان با اشاره به پیگیری‌های ویژه مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه در خصوص اجرای پروژه دور برگردان دریاپشته، گفت: پروژه دور برگردان دریاپشته در صورت عدم رعایت موارد فنی، نداشتن ایمنی لازم و در صورت عدم امکان اصلاح و رفع مخاطرات باید متوقف و جمع آوری شود که در این راستا دستورات لازم به شکل مکتوب، خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.

دادستان رامسر افزود: دور برگردان دریاپشته از حیث تکمیل، رفع نواقص و نصب تجهیزات ایمنی مطابق با ضوابط باید حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت تعیین تکلیف شود.

سام خانیان ادامه داد: با نظارت، رصد و پیگیری دقیق با توجه به بروز تصادفات گسترده و ناایمن بودن پروژه دور برگردان دریاپشته و جانمایی نامناسب آن که سبب خطر ساز شدن و انتقادات گسترده مردمی شده، دستورات لازم خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.

دادستان رامسر تصریح کرد: در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر، موضوع مشمول ترک فعل و اهمال و تضییع حقوقی عمومی شده و عواقب و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی با مدیران اداره کل راه و شهرسازی و اداره شهرستان خواهد بود.