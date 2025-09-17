پخش زنده
ابلاغ نرخنامه جدید حملونقل دانشآموزی در شهرکرد ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد گفت: هزینه جابهجایی دانشآموزان درونشهری و حومه بر اساس نوع خودرو (سواری یا مینیبوس) و مسیر حرکت تعیین شده است.
مهرداد میرزائیان افزود: کرایه محدوده ناحیه یک شهرکرد از کوی شهرداری تا خیابان ۱۲ محرم برای خودرو سواری ۹۱۰ هزار ریال و برای مینیبوس ۶۶۰ هزار ریال تعیین شده است.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد بیان کرد: همچنین هزینه تردد از فرخشهر به شهرکرد ۸۱۲ هزار ریال برای سواری و ۶۰۰ هزار ریال برای مینیبوس مصوب شده است.
میرزائیان گفت: در سایر مسیرها ازجمله محدوده چالشتر، منظریه، نواحی یک و دو شهرکرد و نیز مسیرهای میرآباد شرقی، میرآباد غربی، منظریه و بلعکس، نرخهای متفاوتی مصوب و جدول کامل آن توسط این منتشر شده است.
وی تصریح کرد: براساس این مصوبه، کمیسیون شرکتهای حملونقل از مبالغ ذکرشده ۱۵ درصد تعیین گردیده و دریافت هرگونه وجه اضافی از شهروندان تخلف محسوب میشود.
رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد از والدین دانشآموزان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را به شماره ۳۳۷۶۰۰۱۴ واحد بازرسی حملونقل بار و مسافر اطلاع دهند.