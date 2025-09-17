در مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس کشور، از کارکنان اورژانس بوشهر تجلیل شد. استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بر آمادگی و خدمات‌دهی مطلوب اورژانس تأکید کرده و مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی از فعالیت ۵۵ پایگاه و زمان رسیدن کمتر از میانگین کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ظهر امروز به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس کشور با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی بوشهر از کارکنان اورژانس ۱۱۵ و پیش بیمارستانی تجلیل کرد.

وی خدمات این مجموعه را ستود و با بیان اینکه اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر در رسیدگی به آسیب‌دیدگان و ارائه خدمات در وضعیت مطلوبی قرار دارد گفت: آنچه مسئولیت این مجموعه را سنگین‌تر کرده حادثه‌خیز بودن برخی مناطق استان است و افزایش فعالیت‌های کارکنان اورژانس ۱۱۵ و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر تهدیدات و بحران‌های طبیعی را از دیگر حوادث استان برشمرد و تصریح کرد: میزان آمادگی کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر در رسیدگی سریع به آسیب‌دیدگان درخور تحسین ولی لازم است تجهیزات و امکانات این مرکز توسعه یابد و بروزرسانی شود.

جهانیان با تاکید بر حمایت همه جانبه از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی بیان کرد: با افزایش و تقویت تجهیزات اورژانس ۱۱۵ می‌تواند ظرفیت عملیاتی اورژانس را افزایش دهد و خدمات بهتری به شهروندان ارائه کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هم عنوان داشت: اورژانس ۱۱۵ همیشه در آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی قرار دارد.

اله‌کرم اخلاقی با بیان اینکه مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر با کمترین توقع و امکانات، بهترین خدمات‌رسانی می‌کند گفت: متوسط زمان رسیدن کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان بوشهر به مصدومین و بیماران نسبت به میانگین کشوری در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی با تاکید بر تقویت ناوگان و تجهیزات اورژانس ۱۱۵ اضافه کرد: امید می‌رود با تقویت ناوگان اورژانس ۱۱۵ خدمات این مجموعه ارتقا داده شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه کارکنان اورژانس و فوریت‌های پزشکی در مواقع بحران و حوادث، و دیگر زمان‌ها به یاری مردم می‌شتابند و نقش حیاتی در نجات جان انسان‌ها ایفا می‌کنند خاطرنشان کرد: فرهنگ امدادرسانی باید در جامعه نهادینه شود، ازاین‌رو از عموم مردم درخواست می‌شود تا در مواقع ضروری به تیم‌های اورژانس اعتماد کرده و با آن‌ها همکاری کنند تا کارکنان اورژانس خدمات بهتری را ارائه دهند.

اخلاقی ادامه داد: آموزش و مجهز کردن این حوزه به تجهیزات مدرن و به‌روز از ضروریات بوده تا زحمت‌کشان اورژانس بتوانند بهترین خدمات را ارائه دهند.

مدیر مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر هم با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه گفت: زمان رسیدن اورژانس بوشهر به محل حادثه کمتر از میانگین کشوری است آمارها نشان می‌دهد که اورژانس در شهرهای استان ۷ دقیقه و در جاده ۱۳ دقیقه است که نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوبی دارد و این نشان دهنده تلاش و همت والا کارکنان اورژانس است.

علیرضا حاجیونی ادامه داد: اکنون اورژانس ۱۱۵ و مدیریت مرکز فوریت‌های پزشکی استان بوشهر دارای ۵۵ پایگاه فعال شامل ۱۷ پایگاه شهری، ۳۸ پایگاه جاده‌ای، اتوبوس آمبولانس ۴ موتورلانس و یک آمبولانس هوایی، به همراه نیروهای تخصصی و عملیاتی، ۹۰ دستگاه آمبولانس است که خدمات گسترده‌ای به مردم ارائه می‌دهد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی بوشهر قدردانی شد.