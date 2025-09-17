برنامه «یادآوا»، رادیو صبا، پنجشنبه ۲۷ شهریور به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار، به نقد و بررسی تیتراژ و موسیقی مجموععه «شهریار» می‌پردازد.

نگاهی به موسیقی و تیتراژ مجموعه شهریار، در یادآوا

نگاهی به موسیقی و تیتراژ مجموعه شهریار، در یادآوا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «یادآوا»، این هفته با موضوع بررسی موسیقی سریال «شهریار»، پخش می شود. این مجموعه که زندگی و آثار استاد شهریار، شاعر برجسته معاصر ایران را به تصویر کشیده است، با موسیقی متن و تیتراژی ساخته شده که توانسته فضای احساسی و معنوی اشعار شهریار را به خوبی منتقل کند.

موسیقی مجموعه «شهریار»، با ترکیبی از ساز‌های سنتی ایرانی و ارکستراسیون مدرن، فضایی ویژه و تاثیرگذار خلق کرده است که به عمق احساسات و شخصیت استاد شهریار نزدیک می‌شود. این موسیقی نه تنها مکمل تصاویر مجموعه است، بلکه به تنهایی نیز حامل پیام‌های هنری و فرهنگی ارزشمندی است.

برنامه «یادآوا»، به تهیه کنندگی نیلوفر قاسمی، ساعت ۸:۳۰، پخش می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در این برنامه، در گفت‌و‌گو و تحلیل موسیقی «شهریار» همراه شوند.