معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برداشت گردو تا پایان مهر ماه در این استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهرام عسکری با بیان اینکه برداشت گردو در استان از اوایژ شهریور ماه آغاز شد و تا پایان مهر ماه ادامه دارد، افزود: بخشی از گردوی تولیدی در خود استان مصرف و بقیه نیز به استانهای همجوار همچون اصفهان، فارس و خوزستان صادر میشود.
عسکری ادامه داد: شهرستانهای مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت گردو را دارا هستند.
وی با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در استان، حدود هزار و ۷۰۰ هکتار غیر بارور و ۶ هزار و۸۰۰ هکتار بارور است عنوان کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار گردو دو تن و نیم گردو برداشت شود.