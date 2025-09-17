به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهرام عسکری با بیان اینکه برداشت گردو در استان از اوایژ شهریور ماه آغاز شد و تا پایان مهر ماه ادامه دارد، افزود: بخشی از گردوی تولیدی در خود استان مصرف و بقیه نیز به استان‌های همجوار همچون اصفهان، فارس و خوزستان صادر می‌شود.

عسکری ادامه داد: شهرستان‌های مارگون، بویراحمد، چرام، کهگیلویه و دنا بیشترین سطح زیر کشت گردو را دارا هستند.

وی با بیان اینکه از ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گردو در استان، حدود هزار و ۷۰۰ هکتار غیر بارور و ۶ هزار و۸۰۰ هکتار بارور است عنوان کرد: پیش بینی می شود از هر هکتار گردو دو تن و نیم گردو برداشت شود.