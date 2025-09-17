

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دختران ایران در دیدار مرحله پلی آف صعود به دور نیمه‌نهایی رقابت‌های بسکگتبال جام آسیا ۲۰۲۵ دسته دو مالزی به مصاف تیم میزبان رفتند و با نتیجه ۶۲ بر ۳۳ از سد این تیم عبور کردند و حریف هنگ کنگ در مرحله نیمه نهایی شدند.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۱۹ - ۸ / ایران

کوارتر دوم: ۱۳ - ۱۱ / ایران

کوارتر سوم: ۱۳ - ۴ / ایران

کواتر چهارم: ۱۷ - ۱۰ / ایران

در این دیدار الینا کاظم اوینی با کسب ۲۵ امتیاز، ۳ ریباند، ۶ توپ‌ربایی، ۳ پاس‌گل و کارایی ۲۲ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

ملی پوشان ایران پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه به مصاف هنگ کنگ می‌روند..

ملی‌پوشان کشورمان در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا مقابل هند نتیجه را واگذار کردند و مقابل سامو و ازبکستان به پیروزی رسیدند و به عنوان تیم دوم گروه A درمرحله پلی آف صعود به دور نیمه نهایی مقابل مالزی به رقابت پرداختند.

اسامی بازیکنان تیم ملی به شرح زیر است:

ریحانه مقانلو، اسما شادروح، آناهیتا امینی، پریا مهرمند، سارا مختاری، الینا کاظم آوینی، هستی خزایی، النا احمدیان، یکتا شبانی، عسل برومند، مبینا بریهی و فاطمه‌زهرا نعمتی

بلقیس عادلی به عنوان سرپرست، سروه ضرغامیان به عنوان سرمربی، لوسینه ست آقایان به عنوان مربی و آرمن اله‌وردیان به عنوان مشاور فنی تیم ملی، یگانه ضرغامیان به عنوان بدنساز کادر فنی کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند. همچنین فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، تیم ملی ایران را در این مسابقات همراهی می‌کند.