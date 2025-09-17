پخش زنده
امروز: -
اورژانس شهرستان آباده در شش ماهه نخست امسال ۳ هزار ماموریت زمینی و ۲۳ ماموریت هوایی توسط بالگرد انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دکتر ایمان اسعدی مسئول اورژانس ۱۱۵ آباده گفت: ۱۱۵ شماره شناخته شده خدمات پزشکی اورژانس، مجموعه خدمات فوریتهای پزشکی است که درمانهای اضطراری با انتقال مصدوم در خارج از محیط بیمارستان انجام میشود.
او افزود: اورژانس هوایی یک پوشش وسیع دارد که نه تنها در شهرستان آباده بلکه در شهرستانهای شمال فارس همچون کافیروز، شیراز و استانهای همجوار نیز دارای ماموریتهای جادهای و آزاد راه است تا به بیمارانی که نیاز فوری برای اعزام به شیراز دارند یاری رساند.
خادمی خلبان بالگرد اورژانس هوایی آباده نیز گفت: امسال با اورژانس هوایی ۵۴ سورتی پروزا داشتیم و ۶۸ بیمار را از مناطق دور و صعب العبور به بیمارستان آباده منتقل کردیم.
او ادامه داد: اورژانس هوایی آباده به عنوان چهل و چهارمین اورژانس کشور از شهریور ماه سال ۹۸ کار خود را در شهرستان آباده آغاز کرد.