در شب های تاریک محله، ساکنان رزن همچنان منتظر روشنایی معابر هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نزدیک به یک سال از احداث خیابانهای شهید چمران و خلیج فارس در شهر رزن میگذرد، اما تاریکی شب همچنان میهمان همیشگی ساکنان این محدوده است.
بیش از ۲۳۰ خانوار ساکن در خیابان شهید چمران و خلیج فارس رزن شبها در مسیرهایی بدون چراغ و روشنایی تردد میکنند؛ وضعیتی که علاوه بر دشواری رفتوآمد، امنیت اجتماعی و آرامش روانی مردم را هم تحتتأثیر قرار داده است.
عباس صفایی رئیس اداره برق شهرستان رزن گفت:روشنایی معابر خیابان خلیج فارس امسال نسب و مشکل روشنایی این مسیر حل خواهد شد.
اما مشکل روشنایی خیایان شهید چمران منتهی به مسکن مهر و ملی به علت پیش بینی نشدن در بودجه امسال اجرا نمیشود
شهروندان از بیتوجهی مسئولان و طولانیشدن وعدهها گلایه دارند و معتقدند خیابانی که با هزینههای قابل توجه احداث شده، نباید اینچنین بدون زیرساختهای اولیه رها شود.