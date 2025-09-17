پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد نسبت به کلاهبرداری اینترنتی از طریق پیامکها و لینکهای جعلی به شهروندان هشدار داد و خواستار دقت مردم در مواجهه با این پیامها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ ابوالحسینی گفت: کلاهبرداران با استفاده از عناوینی مانند «سهام عدالت» و «یارانه»، برخی شهروندان را فریب داده و از این طریق اقدام به برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی میکنند.
وی افزود: در دو ماه گذشته چند صد پرونده برداشت غیرمجاز به پلیس گزارش شده که حدود ۱۰ میلیارد تومان از حسابهای بانکی شهروندان برداشت شده بود و خوشبختانه ۶۰ درصد مبالغ به مردم بازگردانده شد.
رئیس پلیس فتا یزد تأکید کرد: لینکهای جعلی قالب مشخصی دارند و مردم باید از کلیک کردن بر روی چنین پیامکهایی خودداری کنند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.