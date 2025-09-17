پخش زنده
برنامه رقابتهای نیم فصل نخست بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ بسکتبال پیش از این ۳ مهر را به عنوان زمان آغاز فصل جدید رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور مصوب کرده بود، اما بنا به درخواست تیمهای شرکت کننده، این زمان به ۱۰ مهر موکول شده است.
میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتوگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: هر ۱۲ تیم شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ برتر به منظور انجام اقدامات نهایی برای جذب بازیکن خارجی و در کل کامل کردن ترکیب خود، متقاضی تعویق آغاز مسابقات بودند. در همین راستا یک هفته رقابتها را با تاخیر نسبت به زمان اولیه آغاز میکنیم.
علیپور همچنین گفت که ۳۱ شهریور تا ۲ مهر هم به منظور پیش فصل مسابقات لیگ برتر تعیین شده است.
بیست و هفتمین دوره رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با حضور ۱۲ تیم رعد پدافند هوایی اصفهان٫ پترو نوین ماهشهر٫ پاس کردستان٫ پایش پارت شاهرود٫ نفت زاگرس جنوبی٫ استقلال تهران٫ گلنور اصفهان٫ کاله مازندران٫ شهرداری گرگان٫ پالایش نفت آبادان٫ مهگل البرز و طبیعت اسلامشهر برگزار میشود.
برنامه هفته نخست این رقابتها به این شرح است:
* رعد پدافند - پترو نوین ماهشهر
* طبیعت اسلامشهر - گلنور اصفهان
* مهگل البرز - پاس کردستان
* نفت آبادان - پایش پارت شاهرود
* شهرداری گرگان - نفت زاگرس جنوبی
* کاله مازندران - استقلال تهران