وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دهک بندی برای پرداخت یارانه‌ها طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود، خاطر نشان کرد که شرکت‌های خصوصی از کارت کارپردازان برای جابجایی پول استفاده نکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره داک بندی و حذف برخی افراد نظیر سرایداران یا کارپردازان از لیست یارانه بگیران، اظهار کرد: در خصوص کارپردازان یا سرایداران باید کسانی که هزینه‌ها را به آنها انتقال می‌دهند؛ از کارت خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی چند سال است کارت تجاری ایجاد کرده است. اگر فعالیت تجاری دارند و برای گروهی خرید می‌کنند باید حساب تجاری داشته باشند تا از این قاعده مستثنی شوند. هر کسی بر اساس دارایی خودش شناسایی می‌شود. در چنین شرایطی باید فرد به شرکت انتقال دهد. شرکت که به این شکل استفاده می‌کند باید یارانه را پرداخت کند. درست نیست که شرکت خصوصی یک نفر را کارپرداز می‌کند و از کارت شخصی او برای شرکت استفاده می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریاره رسیدگی به اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده است، افزود: افراد هم می‌توانند اعتراض کنند، از یک میلیون خانواده که یارانه آنها حذف شدند، ۵۰ هزار خانوار اعتراض کردند که جزئیات اطلاعات آنها خارج شده و به آنها نشان داده می‌شود.

میدری همچنین از تصویب آیین نامه شرایط احراز مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی کشوری در هیات دولت خبر داد و گفت: این آیین نامه امروز در دولت بررسی شد، درباره اینکه چند صندوق بازنشستگی مشمول باشند وزرا نکاتی داشتند. آیین نانه شرایط احراز مدیر عامل و اعضا هیات مدیره شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد و درباره دو مورد اختلاف قرار شد در کمیسیون بررسی شود.