از مجموع ۷۲۵ طرح در حال ساخت آموزش و پرورش در خراسان رضوی، ۲۷۳ طرح آموزشی در مهرماه به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در نشست خبری در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در جمع خبرنگاران گفت: آغاز سال تحصیلی جدید با شعار «عدالت آموزشی» گره خورده است .
مصطفی اسدی افزود: طرحهای در حال ساخت آموزش و پرورش بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا سال آینده تکمیل شوند.
وی اضافه کرد: این اقدام گامی مهم در جهت رفع نابرابریهای آموزشی در مناطق مختلف استان تلقی میشود.
تمرکز بر مناطق کمبرخوردار و رفع محرومیت
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: محرومیتزدایی در مناطق کمبرخوردار استان مورد تاکید است و بهره مندی همه دانشآموزان از امکانات آموزشی مناسب، فارغ از موقعیت جغرافیایی،در دستور کار قرار دارد.
اسدی همچنین به تحول در محتوای آموزشی و محیطهای یادگیری اشاره و اضافه کرد: محیطهای آموزشی جدید نقش بیبدیلی در تعمیق آموزش ایفا میکنند و در این راستا با اجرای طرح شهید عجمیان، ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس در هزار و ۳۲۶ مدرسه هزینه شده است.
وی هوش مصنوعی را یکی از برنامههای الزامی برای دانشآموزان، معلمان و اولیا دانست و از پوشش آموزشی دهها هزار نفر در این حوزه خبر داد و تاکید کرد: توانمندسازی مدرسان و معلمان برای انتقال دانش روز به دانشآموزان ضروری است.
پویش «سرافراز» و آغاز سال تحصیلی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه در کنار تلاش برای تحقق عدالت آموزشی، برنامههای فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: پویش «سرافراز» که با هدف اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی و مرور نقشه ایران و تقویت حس میهنپرستی در دانشآموزان از اول مهر ماه در مدارس اجرا میشود.
اسدی ادامه داد: همچنین، برنامههایی مانند جشن شکوفهها، جشن جوانهها و مراسم آغاز سال تحصیلی با نواختن زنگ مهر، ایثار و شهادت و نماز، نشاندهنده پیوند عمیق آموزش با ارزشهای انقلابی و دینی است.
اسدی در خصوص مدارس غیردولتی، بر شفافیت تاکید و اضافه کرد: شهریه مدارس غیردولتی ابلاغ شده و افزایش آن تا ۴۰ درصد، بسته به نوع مدرسه، الزامی است، اما فوق برنامهها کاملا اختیاری است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای جذب حدود پنج هزار معلم جدید در سال جاری تاکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای خرید خدمات، حقالتدریس و بهکارگیری بازنشستگان، کمبودها جبران شده و خللی در تشکیل کلاسها در مهرماه رخ نخواهد داد.
۴۷ هزار دانش آموز اتباع خارجی مجاز به ثبت نام
اسدی با بیان اینکه ثبتنام اتباع خارجی در سال تحصیلی گذشته ۷۷ هزار نفر در استان بود، ادامه داد: خراسان رضوی دومین استان کشور در این زمینه است.
وی گفت: مجوز ثبت نام امسال ۱۰ روز است که به دست ما رسیده است و یکی از شرایط ثبت نام این است که کلیه اتباع ثبت نامی حتما باید گواهیهای مجاز برای زندگی در ایران را داشته باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: ۴۷ هزار نفر اتباع خارجی استان مشمول شرایط جدید ثبت نامی هستند که تا کنون ۳۶ هزار و ۶۴۷ نفر معادل ۸۰ درصد دانش آموزان مجاز اتباع خارجی ثبت نام قطعی کردهاند.