هزار و ۵۰۰ دانشآموز البرز آموزش قانونمداری دیدهاند
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با اشاره به اجرای طرح قاضی مدرسه در البرز گفت: هزار و ۵۰۰ دانشآموز البرز آموزش قانونمداری دیدهاند.
، فرید نجف نیا با حضور در سیمای البرز برنامه امروز البرز در خصوص اجرای طرح قاضی مدرسه گفت: یکی از بخشهای عظیم جامعه ما را دانش آموزان تشکیل میدهند. قوه قضائیه با اجرای طرح آموزشی آگاهی بخشی، آشناشدن قوانین و مقررات به منظور آسیبهای اجتماعی و جرم، تفاهم نامهای با آموزش و پرورش منعقد کرده است، که این طرح، با عنوان زنگ حقوق و یا قاضی مدرسه اجرا میشود.
نجف نیا با اشاره به اهمیت اجرای طرح قاضی مدرسه بیان کرد: دانش آموزان باید آشنایی با مسائل قضایی داشته باشند و بدانند که جرم انگاری شده و عنوان مجرمانه است.
وی به مجری صدا و سیمای البرز عنوان کرد: جامعه هدف طرح قاضی مدرسه متوسطه اول و دوم، اولیاء، معلمان هستند؛ انتظار میرود در قالب این طرح، بخشهایی که ممکن است مورد آسیب و جرم قرار گیرد، شناسایی شود. همچنین در قالب این طرح هر حقوقدان معین یک مدرسه میشود.
نجف نیا در برنامه سیمای البرز گفت: امسال این طرح در ۵۰۰ مدرسه استان البرز با هدف پیشگیری از تخلف و جرم با آگاه سازی دانش آموزان نجام میشود.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۹ مدرسه در دستور کار طرح مدرسه قاضی قرار گرفته است در سیمای البرز بیان کرد: ترویج فرهنگ قانون مداری از شاخصهای اجرایی طرح قاضی مدرسه است، هزار و پانصد دانش آموز در قالب طرح مدرسه قاضی آموزش دیدهاند.
وی گفت: از کودکی به ما گفته شده است که آینده داران هر کشوری، دانش آموزان آن کشور هستند این جامعه هدف به شدت مهم و حائز اهمیت هستند و باید آگاهی بخشی در میان این عزیزان سیر صعودی داشته باشد.