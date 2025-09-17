پخش زنده
احمد کرمی بر راه اندازی هرچه سریعتر کشتارگاه صنعتی ایلام تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ استاندار ایلام در نشست بررسی وضعیت کشتارگاه صنعتی ایلام، با تاکید بر اهمیت راهاندازی دوباره کشتارگاه ایلام و نقش آن در سلامت جامعه گفت: فعالسازی این واحد نهتنها در ارتقای سطح بهداشت عمومی و مقابله با کشتارهای غیرمجاز در سطح شهر مؤثر است؛ بلکه در توسعه صادرات فرآوردههای دامی استان نیز نقش بسزایی دارد.
احمد کرمی همچنین، تسریع در روند احیای این واحد صنعتی را خواستار شد و افزود: با نظارت دقیق نهادهای نظارتی؛ باید همه شرایط لازم برای بهرهبرداری دوباره از کشتارگاه صنعتی ایلام فراهم شود.