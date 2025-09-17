پخش زنده
کشاورزان قزوینی این روزها در ۱۳ هزار هکتار از باغات پسته خود مشغول برداشت محصولی هستند که علاوه بر ارزش غذایی بالا، نویدبخش رونق اقتصادی برای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، باغداران پسته قزوین با وجود چالشهای زیستمحیطی، از ۱۵ روز پیش برداشت محصول خود را آغاز کردهاند. امسال قیمت پسته نسبت به سال گذشته بهبود یافته و ارقام خاصی مانند پسته با مغز سبز به دلیل چربی بالاتر و کاربرد بیشتر در صنایع غذایی، با قیمتی بالاتر از میانگین کشوری عرضه میشوند. تلاشها برای اصلاح باغات نامرغوب از طریق پیوند سرشاخه و معرفی ارقام جدید، نویدبخش افزایش ۴ تا ۵ برابری عملکرد و بهبود کیفیت محصول در آینده است.