به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دومین اردوی تمرینی تیم وزنه برداری نظامیان نیرو‌های مسلح کل کشور در سالن تربیت بدنی پایگاه هوایی شهید محمد نوژه برای شرکت در اولین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی نیرو‌های مسلح جهان در حال برگزاری است

ورزشکاران رشته وزنه برداری نیرو‌های مسلح کشور برای شرکت در اولین دوره مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان در سالن ورزشی تربیت بدنی پایگاه هوایی شهید محمد نوژه در حال آماده سازی هستند.

داود عباسی دبیر هیئت وزنه برداری ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: در این اردوی تمرینی ۱۱ نفر از بهترین وزنه برداران از نیرو‌های مسلح کشور حضور دارند و در پایان تمرینات ۸ نفر منتخب در اوزان ۶۰ و ۶۵ و ۷۱ و ۷۹ و ۸۸ و۹۴ و ۱۱۰ و ۱۱۰+فوق سنگین به مسابقات اعزام خواهند شد

حسین مستوره سرمربی تیم وزنه برداری نظامیان کشور گفت: اولین دوره اردوی تمرینی در تهران برگزار شد و دومین مرحله از اردوی تمرینی در همدان برگزار میشود و وزنه برداران به امادگی ۸۰ درصد دست پیدا کردند و در این تمرینات استقامت و افزایش قدرت و آنالیز رقیبان انجام میشود.

در اولین دوره مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان از ۱۱ کشور حضور خواهند داشت

مسابقات وزنه برداری نظامیان جهان دهم آبان ماه سال‌جاری به میزبانی شهرستان بابلسر برگزار خواهد شد