

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی هنگام ایست و بازرسی مقطعی در جاده‌های اصلی شهرستان بوانات به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، تعداد زیادی کفش خارجی بدون هرگونه مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات در پایان اضافه کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش کالا‌های کشف شده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.