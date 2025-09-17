پخش زنده
فرمانده انتظامی بوانات از کشف محموله کفش قاچاق ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی هنگام ایست و بازرسی مقطعی در جادههای اصلی شهرستان بوانات به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو، تعداد زیادی کفش خارجی بدون هرگونه مجوز گمرکی کشف شد.
فرمانده انتظامی بوانات در پایان اضافه کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش کالاهای کشف شده، یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.